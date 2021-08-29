Mesut Özil şoku!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde geçen hafta 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inden farklı olarak Altay karşısında Samatta'nın yerine Valencia'ya şans verdi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye 3 gol atan Valencia, ligde bu sezon ilk kez sahaya 11'de çıktı.

MESUT ÖZİL SAKATLANDI

Sarı-lacivertli ekipte HJK Helsinki maçına ilk 11'de başlayan Miha Zajc ile Mesut Özil, Altay karşısında forma giymedi. Zajc'ın yedek kulübesinde yer aldığı müsabakada Mesut Özil, İzmir'e getirilmesine rağmen kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadı.

Ligde ilk haftadaki Yukatel Kayserispor maçının ardından iç sahada ikinci karşılaşmasına çıkan Altay'da taraftarlar, ilk haftaya göre Fenerbahçe mücadelesine daha fazla ilgi gösterdi.