Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Mesut Özil ve Ozan Tufan, süresiz kadro dışı kaldı. Söz konusu karar sonrası sarı lacivertli taraftarlar, Mesut Özil'in neden kadro dışı kaldığını merak ediyor. İşte detaylar...

MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine gelen teknik direktör İsmail Kartal, ligin bitimine 8 hafta kala artık Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan faydalanamayacağını yönetime ileterek iki oyuncunun kadro bırakılmasını istedi.

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