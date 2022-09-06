Almanya, İspanya ve İngiltere'de başarılı bir futbol kariyeri yürüten Mesut Özil, şu anda İstanbul Başakşehir'de forma giyiyor. Amine Gülşe ile olan evliliği ile de sık sık magazin dünyasında da adı geçen Mesut Özil'in hayatı merak ediliyor. Peki, Mesut Özil kimdir, Mesut Özil kaç yaşındadır, Mesut Özil futbol geçmişi nasıldır? İşte, Mesut Özil'e dair merak edilen tüm detaylar...
MESUT ÖZİL KİMDİR?
15 Ekim 1988 doğumlu olan Mesut Özil, on numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman bir futbolcudur. Özil, şu anda Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir.
9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası’nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır. Diğer organizasyonlar göz önüne alındığında Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncudur.
ARSENAL TARİHİNİN EN YÜKSEK BONSERVİSİNİ KAZANDI
Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.
2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid’e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu olmuştur. 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu ancak 11 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
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