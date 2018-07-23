Mesut Özil'in Milli Takımı bırakma kararı İngiliz basınında: 'Almanya'ya sırtını döndü'

Mesut Özil

İngiliz gazeteleri, Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı almasına sayfalarında yer verdi. Guardian gazetesi, "Mesut Özil'in Almanya'ya sırtını döndüğünü" yazdı.

Guardian'ın spor sayfalarındaki haberin başlığı; "İstanmeyen" Özil, Almanya'ya sırtını döndü.

Haberde Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonu'nu, "ırk ayrımcılığı yapmakla" suçladığı belirtiliyor.

Mesut Özil, Mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da bazı çevrelerce eleştirilmiş, Dünya Kupası'ndan sonra daha da artan eleştirilerin ardından kararını Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.

https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1021093637411700741

Guardian'daki haberde, Mesut Özil'in açıklamasından şu satırlar yer alıyor:

"Benim için Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmenin siyaset ya da seçimler ile hiçbir ilgisi yoktu. Ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı çerçevesinde yapılan bir hareketti. Ben bir futbolcuyum, siyasetçi değil. Görüşmemiz de, onun (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) politikalarını tasvip ettiğim anlamına gelmez."

"Gerek Almanya Futbol Federasyonu'ndan gerekse de diğer başka bazı çevrelerden gördüğüm muamele sonrası artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Kendimi istenmeyen bir kişi gibi hissediyorum.

"Almanya formasını gururla ve heyecanla giydim ama artık giymeyeceğim."

Times: 'Irkçılık ve saygısızlık yapıldı' dedi

Times gazetesindeki haberin başlığı ise "Özil, Almanya Futbol Federasyonu'nun 'ırkçılığı ve saygısızlığı' yüzünden milli takım kariyerine nokta koydu".

Bu haberde, de Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan bazı bölümler yer alıyor.

Almanya'nın Dünya Kupası'na beklenmedik şekilde ilk turda veda etmesinin ardından ülkede Mesut Özil'e yönelik eleştiriler artmıştı.

Times'taki haberde, Almanya Menajeri Oliver Bierhoff'un turnuva sonrası söylediği "Özil'i kadroya almamayı değerlendirmeliydik" şeklindeki sözleri de yer alıyor.

İlkay Gündoğan, Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cenk Tosun

'Erdoğan ile fotoğraf çektirmekten pişman değilim'

Daily Telegraph ise Mesut Özil ile ilgili haberinin başlığında yıldız futbolcunun şu cümlesine yer vermiş:

"Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için pişman değilim."

Haberde, "tartışmalı bir figür" olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası, Almanya'da Mesut Özil'in milli takıma sadaketinin sorgulandığı, Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası yıldız futbolcuya yönelik "kin hissinin" arttığı belirtiliyor.

Daily Telegraph'daki haberde, 29 yaşındaki Mesut Özil'in açıklamasından şu satırlar da yer almış:

"İki kalbim var. Biri Alman, diğeri Türk."