Fenerbahçe taraftarının en büyük hayallerinden olan Mesut Özil konusunda menajerinden çok net açıklamalar geldi. Takımdan ayrılacağı konuşulan Türk asıllı Alman futbolcunun menajeri Erkan Söğüt, İngiliz basınına konuyla ilgili “Bizim için değişen bir şey yok. Mesut’un 2021’e kadar sözleşmesi var ve bunu Arsenal’de tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

Haftalık 350 bin pound alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, maaşında indirim talebine de karşı çıkmıştı.