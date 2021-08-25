Kim Min-jae'yi Sergio Ramos'a benzeten Mesut Özil, "Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı." dedi.

Kim Min-jae'yi değerlendiren Özil, "Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır." şeklinde konuştu.