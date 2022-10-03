Mesut Özil'den ameliyat sonrası mesaj

Sezon başı Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, yaşadığı sakatlığın ardından bu sabah özel bir hastanede fıtık ameliyatı oldu.

3 saat süren ve başarılı geçen operasyon sonrası Özil, odaya alındı.

Tecrübeli futbolcu ameliyatın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, "Ameliyatım iyi geçti. Dualarınız ve mesajlarınız için teşekkürler." ifadesini kullandı.