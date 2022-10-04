Mesut Özil ameliyat edildi

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

Tecrübeli futbolcu, geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.

Sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giydi.