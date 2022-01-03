Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Türkiye'den kulüp satın alabilir. Çorum FK'de Başkan Fatih Özcan görevini bırakırken Süper Lig'de oynayan dünyaca ünlü bir yıldızın kulübe talip olduğunu söylemişti.

Bild gazetesinin haberine göre Mesut Özil, Çorum'a talip oldu. Dünyaca ünlü yıldız, Çorum FK'ye yatırım yapabilir. Haberde Çorum FK için 20 milyon TL talep edildiğine vurgu yapılırken Özil'in bu ücreti kolaylıkla ödeyebileceği ifade edildi. Mesut Özil'in ayrıca Çorumlu olan takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den de bilgi aldığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE MEKSİKA'DA BİR KULÜBE ORTAK OLMUŞTU

Mesut daha önce Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX'te yer alan Necaxa kulübünün hissedarı olmuştu. Mesut'un Necaxa'daki hissedar ortakları arasında NBA'den Victor Oladipo, MLB'den Justin Verlander ve kayakçı Bode Miller da yer almıştı.

ÇORUM FK NE DURUMDA?

Üç sezondur 2. Lig'de mücadele eden Çorum FK, bu kümedeki ilk sezonunu 11. sırada, ikinci sezonunu ise 10. sırada tamamlamıştı. Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk yarısı tamamlanırken 19 hafta sonunda 34 puan toplayan takım 6. sırada yer alıyor ve TFF 1. Lig'e yükselmek için play-off yarışını sürdürüyor.