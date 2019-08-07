07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Uludağ İçecek AŞ, Bursaspor ile forma sponsorluğu konusunda 1 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşma çerçevesinde yeşil-beyazlı formanın sırt sponsoru sezon sonuna kadar Uludağ Limonata olacak.
İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde yapılan imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Mestan, göreve geldikten sonra ciddi problemlerle uğraştıklarını belirtti.
Transfer yasağından dolayı kadrodaki oyuncuların yüzde 90'ını gençlerin oluşturduğunu aktaran Mestan, "Transfer yasağı bir günlük değil, 1 yıllık olay. Biz bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Bir noktaya geldik. Bursaspor menfaati için bunları paylaşamıyorum. Bursaspor'un bütün oyuncuları çok değerlidir. Ederini bulursa düşünürüz. Bursaspor'un olduğu her lig önemlidir. Bursaspor olmadan tat tuz olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Mestan, Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İstanbul medyası son günlerde futbolcularımızla ilgili algı oluşturmak istiyor. Ancak bunu bize yediremezler. Biz oradan geçtik geri dönüyoruz. Sonunu görün, hepsinin yanıldığını görecekseniz. Hiçbir insan Bursaspor futbolcusunu heba edemez. Transfer tahtası konusunda bazı zorluklar var. Yakın süreçte bunu açıklarız. Hepsinin vakti ve sırası var. Umut Meraş'ın hata yaptığını düşünüyorum. Merhum başkanımız İbrahim Yazıcı'nın bir sözü var; 'Her oyuncu değerini bulursa satarım. Gerekirse ceketimi de satarım' demişti. Değerini bulan her futbolcuyu satarım."
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