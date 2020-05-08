Kestel Belediyesi temizlik personeline Bursaspor forması hediye edildiği mini tören sonrası İhlas Haber Ajansı'na konuşan Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, liglerin durumunu, korona virüs sürecinin takıma etkilerini ve Bursaspor'un hedeflerini anlattı. "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in açıkladığı karar doğrultusunda bütün ligler başlatılıyor. 12 Haziran için bu takvim açıklandı ve biz de bugün takımımızı topluyoruz" diyen Mestan, "Öncelikle sağlık testinden geçirip ondan sonra da Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa gireceğiz. İnşallah bu süreçte olumsuz bir vaka yaşamayız. Türkiye’de azalan vaka sayılarını sıfır seviyelerine çekmek herkesin isteği. Biz de 12 Haziran’da futbol müsabakalarının sağlıklı şekilde oynanması taraftarıyız. Kupayı sahada alarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
“EMARELER OYNANACAĞI YÖNÜNDE”
Şu an emarelerin liglerin oynanacağı yönünde olduğunu vurgulayan Mestan, "Ama ilerleyen süreçlerde korona virüsünün etkileri ne olur bilemeyiz. Ne şekilde bulaşıldığı net değil. Değişik bir vaka ve kontrol altında değil. Bizim temennimiz oynanabilmesi yönündedir. Oynanmama ihtimali de olabilir. Biz oynayacak gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sezon başında kurduğumuz güçlü kadro ile biz bunun üstesinden gelebileceğimizi biliyoruz. Oynanırsa 6 final maçımız var. 6 final maçını atlatıp Süper Lig’de olmak istiyoruz. Taraftarımızın, şehrimizin, camiamızın beklentisi Süper Lig yönündedir" şeklinde konuştu.
“RAKAMLAR DAHA SONRA ORTAYA ÇIKACAK”
Futbolcuların psikolojik durumlarını geldiklerinde göreceklerini belirten Mestan, "Tüm halkımız nasıl etkilendiyse mutlaka onlar da etkilenmişlerdir. Mali konuda ciddi anlamda etkilendiğimizi söyleyebilirim. Rakamlar daha sonra ortaya çıkacaktır. Maddi konuda etkilendik ve bu bize mali külfet getirecek. Biliyorsunuz TFF 1. Lig’de çok fazla yayın geliri, federasyon geliri yok. Süper Lig dahil olmak üzere tüm spor takımları bu süreçten maddi-manevi etkilendiler. Bu işin manevi boyutu da var. Önce insan sağlığı elbette ama futbol da hayatımızın bir gerçeği. İnşallah en az hasarla bu süreci atlatıp, Süper Lig’de yerimizi alırız" ifadelerini kullandı.
Mestan, şu ana kadar futbolcularda herhangi bir sağlık problemi görülmediğini dile getirerek, "Yaklaşık 40-50 gündür evlerindeler. Herhangi bir vakamız yok. Doktorlarımızla ve bizlerle iletişim halindeler. Herhangi bir vaka beklemediğimiz gibi bugün de tüm futbolculardan, teknik heyete, yöneticilerden bütün personele korona virüs testi yapılacak" açıklamasını yaptı.
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