Arsenal, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Isco'yu Mesut Özil ile takas edip edemeyeceklerini soruşturuyor.

Unai Emery ile ters düşen ve Arsenal'da bir geleceğinin olmadığını düşünen Mesut, Independent'ta yer alan habere göre gelecek tekliflere hazır olduğunu söyledi.

Mesut'un haftalık 300 bin pound'luk maaşıysa kulüpten ayrılmasını zorlaştırıyor. Ancak bazı Arsenal yetkilileri, Isco'nun bir çözüm olabileceğini düşünüyor.

Yazın kadrosunda büyük bir değişime gitmeyi planlayan ve Isco'yla sorunlar yaşadıkları için onu satmakta istekli olan Real Madrid de Mesut ile Isco'yu takas etmeye sıcak bakabilir.