Mesut Bakkal: Takımıma güveniyorum

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde, MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Akdeniz'in de yer aldığı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakkal, açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

Kendini camianın bir evladı gibi hissettiğini dile getiren Bakkal, kalan 4 haftada kümede kalmak için gerekli puanları alacaklarını vurgulayarak, "Takımın durumu iyi. Boluspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi ve isteği her maç sahaya koymamız lazım. Manisa'dan iyi bir sonuçla dönerek rahatlamak istiyoruz. Kalan haftalarda da en iyisini yapacağız, takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda eski anılarını da anlatan Bakkal, zor dönemlerde birçok takımda görev alarak bu ekipleri ligde tuttuğunu, aynısını MKE Ankaragücü'nde de yapacağına inandığını kaydetti.