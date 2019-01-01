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Mesut Akgül kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti Mamak Belediye Başkan Adaylığı için Mesut Akgül ismini açıklaması bekleniyor. Peki, Mesut Akgül kimdir? İşte, Mesut Akgül'ün hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...
MESUT AKGÜL KİMDİR?
Mesur Akgül, 1967 yılında Mamak’ta doğdu.
Eğitimini Piyalepaşa İlkokulu, Tuzluçayır Ortaokulu, Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı.
Yüksek Öğrenimini ise 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü 1988 yılında tamamladı.
Kurucusu olduğu Gönül Vakfı’nın 7 yıl genel başkanlığını yürüterek sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde bulundu.
2001 yılında AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı’nda kurucu yönetim kurulu üyeliği ve ilçe seçim işleri başkanlığı, siyasi ve hukuk işleri başkanlığı görevlerinde bulundu.
3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde AK Parti Ankara 1.Bölge 11. sıra Milletvekili adayı olarak seçimlere girdi.
28 Mart 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
2006 yılında yapılan 2. Olağan Kongre’de AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı görevine seçildi. 2009 yılında Mamak Belediye Başkanı oldu.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ikinci kez Mamak Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası.
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