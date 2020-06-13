Hergözü Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yerinden kopan ağaçların üzerine devrildiği tek katlı ev ile samanlığın kullanılamaz hale geldiğini belirten Gül, olayda yaralanan olmadığını ifade etti.

Gül, yağışın ardından altyapının hasar gördüğünü, bazı yollarda yaşanan sorunların çözülmesi için ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Yağış, Altın ordu ve Fatsa ilçelerinde de etkili oldu. Yollarda su birikmesi nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.