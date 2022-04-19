Anadolu rock camiasına yeni soluk:

2016 yılında ilk albümü "Karma Karışık"ı dijital platformlarda yayımlayan sanatçı Mesud Paragan, "Ütopya" ile art arda gelen tekli ve EP'lerin ardından 2017 yılında Teoman, Kardeş Türküler, Ziynet Sali, Cem Adrian gibi ünlü sanatçıların yer aldığı "Mahzuniye Saygı Albümü"nde "Oy Babo" türküsünü seslendirdi. "Oy Babo" ile yer aldığı "Mahzuni'ye Saygı" albümüyle ilk büyük çıkışını yaptı.
Mesud Paragan, çok ara vermeden geçtiğimiz gün yayınlamış olduğu ''Gönül Davası'' Ep'sini dinleyicisiyle buluşturdu.
Ep'de yer alan ''Yenildim ve Kelebek'' şarkılarını da aynı anda tüm müzik platformlarında yayımlayan Mesud Paragan, hem besteciliğini hem de profesyonel müzik kariyerini ileriye taşıyan bir çalışma olduğunu dile getirerek, sektörde kalıcı ve başarılı bir adım daha atmış oldu.
2020 ortasında Almanya'da pandemi dolayısıyla mağdur olan müzisyenlere yardım amaçlı olarak "Anadolu Rock Aid 1" proje albümünde Aşık Mahzuni Şerif eseri "Değme Tabip Sızlıyor Yaralarım" yorumuyla yer alan Mesud Paragan, 2020'nin son günlerinde, "Daire:5" EP'sini takip eden süreçte "Vur Vur" ve "Yürüdüm" teklilerini, ayrıca "Anatolia Acoustic" albümünü yayınladı.
Yönetmenliğini Büşra Hızır'ın, görüntü yönetmenliğini Cem Burhan'ın, sanat yönetmenliğini ise Ufuk Özek'in üstlendiği retro klip; 80'ler esintileriyle harmanlanan ve özel hazırlanan kostümler eşliğinde görsel bir ziyafete dönüştü. Öncesinde uzun süre titizlikle hazırlanılan klip çekimlerinde Mesud Paragan'a kalabalık ve özel seçilmiş bir cast eşlik edince ortaya film tadında bir klip çıktı.
Paragan'ın yeni projesi Gönül Davası, tüm müzik platformlarında yerini aldı.
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