Arjantinli süper yıldız mücadelede 2 gol 2 asist ile takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Messi, ayrıca 34´üncü dakikada serbest vuruştan attığı gol ile kariyerinin 50´nci frikik golüne imza attı.

Lionel Messi, kariyerinde attığı 50 frikik golünün 44´ünü Barcelona forması ile kaydederken, 6 kez de Arjantin Milli Takımı formasıyla bu sevinci yaşadı.

Valladolid´de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal ise 66´ncı dakikada Oscar Plano´nun yerine oyuna dahil oldu.