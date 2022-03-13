Messi ve Neymar'a şok protesto

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux'u ağırlayan Paris Saint-Germain'de yıldız futbolcular şok bir protestoyla karşılaştı.

Paris ekibinin taraftarları, hafta içinde Real Madrid'e yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden takımlarında faturayı Neymar ve Messi'ye kesti.

İki oyuncu da Bordeaux karşılaşmasında topu ayaklarına her aldıklarında ıslıklandı. Öte yandan meşin yuvarlak Kylian Mbappe'ye geldiğinde tribünlerden alkışlar ve destek tezahüratları yükseldi.