Barcelona Başkanı Joan Laporta, Dani Alves'in imza töreninde Lionel Messi ve Andres Iniesta'nın kulübe dönmeleri halinde bunu reddetmeyeceğini söyledi.
38 yaşındaki Alves, 10 binden fazla taraftarın önünde sezon sonuna kadar Barça ile sözleşme imzaladı. Camp Nou'daki törende yer alan Laporta'ya Lionel Messi veya Andres Iniesta'nın da Alves gibi dönüp dönemeyeceği soruldu ve "İhtimalleri reddetmiyorum" dedi.
"Messi ve Iniesta'nın geri dönüşüne kapıları kapatmıyorum. Dani Alves'de olduğu gibi. Yaş sadece bir sayı. Hayatta neler olacağını bilemezsiniz. Dani Alves'e yaptığı maddi fedakarlıktan dolayı minnettarız. İşleri tersine çevirmemize yardım etmek istiyor. Dani Alves geldi, yaş bir sayıdır. Leo ve Andres iki harika oyuncu. Yarın ne olacağını tahmin edemiyorum. Hala başka kulüplerin sözleşmeli oyuncuları ve oynuyorlar. Ne olacak asla bilemezsiniz."
34 yaşındaki Messi, yaz transfer döneminde bedelsiz şekilde Paris Saint-Germain'e katıldı. 37 yaşındaki Iniesta ise 2018'den bu yana Japonya ekibi Vissel Kobe'de.
DANI ALVES NE DEDİ?
5,5 yıl sonra Katalan kulübüne imza atan Dani Alves, Messi'nin dönüş ihtimali için esprili yanıt verdi: "Bana birkaç saat verirseniz gidip onu getiririm. Onu çok seviyorum. Burada yeni bir süreçteyiz ve herkesi geri gelmeye davet ediyorum. Birçok kulüpte bulundum ama böyle bir yer yok."
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