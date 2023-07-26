Messi şova ediyor: 2 gol, 1 asist...
Lionel Messi, Inter Miami kariyerine mükemmel bir başlangıç yaptı. Cruz Azul karşısında takımına 90+4'te galibiyeti getiren golü atan Messi, Atlanta United'ı da boş geçmedi. Yıldız futbolcu 2 gol ve 1 asist yaptı...
CONCACAF Ligler Kupası maçında Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Atlanta United ile karşı karşıya geldi.
Miami karşılaşmadan 4-0 galip ayrılırken galibiyeti getiren golleri 8 ve 22. dakikalarda Lionel Messi ile 44 ve 53. dakikalarda Robert Taylor kaydetti.
Inter Miami'de Christopher Mcvey 84. dakikada kırmızı kart görürken, Atlanta United'da ise Thiago Almada 86. dakikada penaltı kaçırdı.
Lionel Messi, takımının Cruz Azul'u 2-1 yendiği karşılaşmada da 90+4'te fileleri havalandırmış ve galibiyet golünü atmıştı.