Messi sevgisi bunu da yaptırdı!

"EV ALMAK YERİNE DÜNYA KUPASI'NA GİDİYORUM"

38 yaşındaki Messi hayranı, "Bu bir rüya, bir tutku. Çoğu kişi 'Bu parayla bir evin yüzde 5'ine sahip olabileceği halde Katar'a gidiyor' diyor. Eminim ev almak da güzeldir ama ben Dünya Kupası'na gidiyorum" ifadelerini kullandı.