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Messi'nin Inter Miami macerası başlıyor!

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) kulübü Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi'nin, yeni takımıyla ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacağı açıklandı.

Giriş: 20.06.2023 - 22:09 | Güncelleme: ABONE OL
Messi'nin Inter Miami macerası başlıyor!
AA

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) kulübü Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, yeni transferleri Lionel Messi'nin ilk maçına 21 Temmuz'da çıkabileceğini söyledi.

Jorge Mas, ABD'nin Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada Messi'nin, Meksika ekibi Cruz Azul ile karşılaşacakları 2023 Ligler Kupası grup aşamasındaki ilk maçta sahaya çıkmasını planladıklarını belirtti.

MLS ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası bu yıl 21 Temmuz-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen 35 yaşındaki Messi, France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez kazandı.

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