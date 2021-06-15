A Grubu’nun ilk maçında Arjantin ile Şili 1-1 berabere kaldı. Rio de Janeiro’da oynanan mücadelede perdeyi açan gol 33. dakikada Lionel Messi’den geldi.

Kazanılan serbest vuruşu köşeden ağlarla buluşturan Barcelonalı yıldız, kariyerinin 57. frikik golünü kaydederek 56 frikik golü bulunan Cristiano Ronaldo’yu geride bıraktı.

Goal'de yer alan habaere göre ikinci yarının başında yaşanan bir pozisyonda Arturo Vidal, Arjantin savunmacısı Nicolas Tagliafico’nun müdahalesi sonucu ceza sahasında yerde kaldı.

Hakem VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. Ancak Martinez, Vidal’e gol izni vermedi. Dönen topu kafayla tamamlayan Eduardo Vargas, Şili’ye beraberliği getirdi.

Gelecek sezon için Barcelona’yla anlaşan Sergio Agüero, bitime 10 dakika kala oyuna dahil oldu.

Maç öncesinde Arjantin'in efsane ismi Diego Maradona için bir anma töreni düzenlendi.

PARAGUAY İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Grubun diğer maçında Paraguay, 1-0 geriye düştüğü maçta Bolivya’yı, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Bolivya’da Cuellar 45+9’da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Saavedra’nın 10. dakikadaki golüne, Paraguay 62’de Kaku, 65 ve 80’de Romero ile yanıt verdi.

Bu sonuçların ardından Paraguay A Grubu’nda liderliğe yükseldi. Grupta ikinci maçlar 19 Haziran’da Şili-Bolivya ve Arjantin-Uruguay arasında oynanacak.