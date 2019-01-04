04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, attığı 15 golle Almanya (Bundesliga),Fransa (Ligue 1),İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga) ve İtalya (Serie A) liglerinde ilk devrenin en skorer ismi olmayı başardı.
Söz konusu ligler arasında Liverpool formasıyla çıktığı 21 maçın 12'sinde rakiplerine gol izni tanımayan Alisson ise kalesini en fazla gole kapatan isim olarak dikkati çekti.
MESSI'DEN MAÇ BAŞINA BİR GOL
La Liga'da 15 karşılaşmaya çıktığı 2018-2019 sezonunda 15 gol atan Messi, maç başına bir gol ortalaması yakaladı.
Son iki yıl üst üste olmak üzere 5 kez Avrupa liglerinin en golcü futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı"yı kazanan Messi, bu sezon da rakiplerinin önünde yer alarak ödülün en büyük adayı olduğunu gösterdi.
Levante karşısında "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız, Alaves, Huesca, Real Betis, Espanyol maçlarında ikişer, Girona, Valencia, Sevilla, Celta Vigo karşılaşmalarında birer gol kaydetti.
Real Madrid ve Rayo Vallecano maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Messi, Valladolid, Real Sociedad, Leganes, Athletic Bilbao, Atletico Madrid ve Villarreal karşılaşmalarında ise gol atamadı.
RONALDO, AUBAMEYANG VE KANE'DEN 14'ER GOL
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Arsenal'dan Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 2018-2019 sezonunda çıktıkları lig maçlarında 14'er gol buldu.
İlk 3 hafta rakip fileleri havalandıramayan Ronaldo, sonraki maçlarda gol yollarında etkili performans ortaya koydu. Portekizli futbolcu, ligde oynadığı 19 maçta 14 gole imza attı.
Aubameyang ve Kane ise aynı gol sayısına 21'er maçta ulaştı.
3 FUTBOLCUDAN 13'ER GOL
Avrupa'nın 5 büyük liginde 2018-2019 sezonunun en çok gol atan isimleri listesinde 3 futbolcu, 13'er gol kaydetti.
Paris Saint-Germain'den Fransız Kylian Mbappe, Genoa'dan Polonyalı Krzysztof Piatek ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah, şu ana kadar 13'er gol attı.
ALISSON'A GOL ATMAK KOLAY DEĞİL
Premier Lig'de 21 maçın 12'sinde gole izin vermeyen Liverpool kalecisi Alisson, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalesini en fazla karşılaşmada gole kapatan kaleci oldu.
2018-2019 sezonunda 21 maçta 10 gol yiyen Brezilyalı file bekçisi, West Ham United, Crystal Palace, Brighton, Southampton, Manchester City, Huddersfield, Fulham, Watford, Everton, Bournemouth, Wolverhampton ve Newcastle United maçlarında kalesinde gol görmedi.
HANDANOVIC VE KEPA 10'AR MAÇTA GOL YEMEDİ
Inter'de forma giyen Sloven Samir Handanovic ile Chelsea'den İspanyol Kepa Arrizabalaga, 10'ar maçta kalelerini gole kapattı.
Serie A'da 19 maçta görev yapan Handanovic, 14 gole engel olamadı. Kepa ise çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol yedi.
Handanovic ve Kepa, söz konusu alanda Alisson'un ardından ikinci sırayı paylaştı.
Bu isimleri 9 maçta gol yemeyen Reims'tan Senegalli Edouard Mendy takip etti.
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