Yüzyılın transferi gerçekleşebilir... Barcelona'da mutsuz olduğu bilinen ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Lionel Messi için Inter haberleri gelmeye devam ediyor.

La Gazzette çello Sport, yıldız oyuncunun babasının Milano'dan ev aldığını ve yakında buraya taşınacağını belirtti. Bu gelişmenin transfer için zemin hazırladığı öne sürüldü.

Inter cephesi, transfer iddialarını yalanlasa da aracıların iki taraf arasında görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi.

Bu transfer gerçekleşirse Cristiano Ronaldo - Lionel Messi kapışması bu sefer Serie A'ya taşınacak.