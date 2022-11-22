2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Arjantin'in maçtaki tek golünü atan Lionel Messi, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

35 yaşındaki futbolcu, "Bu mağlubiyet hepimiz için ağır bir darbe oldu. Bahanemiz yok. Bu grubun çok zor olduğunu bugün herkes anladı. Şimdi gerçek bir takım olduğumuzu gösterme zamanı. Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bunun bazı nedenleri var. Şimdi önümüzdeki mücadelelere hazırlanmalıyız. Bundan sonra kazanmak bizim elimizde." dedi.

"ÇOK İYİ OFSAYT TAKTİKLERİ OLDUĞUNU BİLİYORDUK" Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiğine maç öncesi çalıştıklarını belirten Messi, "Suudi Arabistan'ın çok iyi oyuncuları olduğunu, topu hızlı hareket ettirdiklerini ve çok iyi ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunlar üzerine çalıştık ama maç içerisinde çok acele ettik. Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz." diye konuştu.