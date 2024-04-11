Messi, çeyrek final mücadelesinde mağlup
CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Meksika'nın Monterrey takımı ile Lionel Messi'nin formasını giydiği ABD ekibi Inter Miami kozlarını paylaştı. İlk mücadeleyi 2-1 kazanan Monterrey, rövanş karşılaşmasını da 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi
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Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Meksika ekibi Monterrey'e iki maçta da yenilerek turnuvaya veda etti.
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Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında MLS ekibi Inter Miami, deplasmanda Meksika temsilcisi Monterrey ile Estadio BBVA’da karşılaştı.
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Müsabakada Meksika ekibi 31. dakikada Brandon Vazquez, 58. dakikada German Bertarame ve 64. dakikada da Jesus Gallardo’nun attığı gollerle 3-0 öne geçerken, Inter Miami ise Jordi Alba’nın 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
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Mücadelenin 85. dakikasında Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin ortasında Paraguaylı oyuncu Diego Gomez skoru 3-1’e getirse de ABD takımının tur atlaması için yeterli olmadı. İlk maçı da evinde 2-1 kaybeden Inter Miami, toplamda 5-2’lik skorla yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
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Inter Miami, Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba gibi futbolcuları transfer edip kurduğu iddialı kadroyla adından söz ettirmişti.
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