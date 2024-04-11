Messi, çeyrek final mücadelesinde mağlup

Mücadelenin 85. dakikasında Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin ortasında Paraguaylı oyuncu Diego Gomez skoru 3-1’e getirse de ABD takımının tur atlaması için yeterli olmadı. İlk maçı da evinde 2-1 kaybeden Inter Miami, toplamda 5-2’lik skorla yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.