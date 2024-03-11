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        Haberler Yaşam 'Bir Düşüşün Anatomisi'ndeki köpek Messi kalpleri fethetti - 2024 Oscar haberleri

        'Bir Düşüşün Anatomisi'ndeki köpek Messi Oscar'da kalpleri fethetti

        5 dalda Oscar'a aday gösterilen Anatomy of a Fall (Bir Düşüşün Anatomisi) filminin sevimli köpeği Messi namıdiğer Snoop, Oscar Ödül Töreni'nde yerini aldı. 7 yaşındaki border collie cinsi köpek, şık bir papyon takarak Dolby Tiyatrosu'ndaki koltuğuna oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:55
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        Oscar'da ünlülerle birlikte oturdu!
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        En İyi Film, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere Oscar'da 5 adaylığı bulunan Anatomy of a Fall (Bir Düşüşün Anatomisi) filminin köpek yıldızı Messi, Oscar Ödül Töreni'nde sevimli halleriyle dikkat çekti.

        7 yaşındaki border collie cinsi köpek, Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda gerçekleşen Akademi Ödülleri'nde kalpleri fethetti.

        SİYAH BİR PAPYONLA ÜNLÜLERİN KALBİNİ FETHETTİ

        Filmde ismi Snoop olan köpek, şık bir papyon takarak Dolby Tiyatrosu'na gitti ve dünyaca ünlü oyuncularla birlikte oturdu. Messi'nin şık siyah papyonu parlak siyah-beyaz tüyleriyle birlikte uyum sağlıyordu.

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        Ünlü köpek, yıldızlarla dolu törende koltukta kuyruğunu büyük bir keyifle sallarken görüntülendi.

        Sevimli köpek, sunucu Jimmy Kimmel'ın açılış monoloğunda bile yer aldı.

        "YILIN PERFORMANSINI SERGİLEMİŞ OLABİLİR"

        Kimmel, "Bir köpek olmasına rağmen, Anatomy of a Fall filminde yılın performansını sergilemiş olabilir" dedi.

        Töreni uslu bir şekilde izleyen Messi'nin eğitmeni Laura Martin The Hollywood Reporter'a şunları söyledi:

        "Fransa'da kendisiyle birkaç röportaj yapıldı ama ABD'de köpeğe ve oyunculuğuna gösterilen ilgi beklediğimizin ötesinde" dedi.

        Martin, "En büyük an, Messi ile neredeyse 10 dakika boyunca bağ kuran Billie Eilish ile yaşandı. "Aralarında gerçekten bir elektrik vardı. Sonra Bradley Cooper koridorda ona çarptı. Köpek de hemen ona gitti, yani aralarında bir bağ oluştu" dedi.

        Messi'nin kendisi Oscar'a aday gösterilmezken, Anatomy of a Fall En İyi Film, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere 5 dalda Oscar'a aday gösterildi. Film En İyi Orijinal Senaryo ödülüne layık görüldü.

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        *Haberin görselleri AP ve Oscar yayınından servis edilmiştir.

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