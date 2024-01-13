MESS zam teklifini yüzde 73’e çıkardı, sendikalar kabul etmedi

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Türkiye’nin dev sanayi kuruluşlarının yer aldığı metal işkolunda yaklaşık 160 bin işçiyi kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri eylül ayında başladı. Bu sözleşme, işçi sayısı ve sözleşme kapsamındaki sanayi kuruluşlarının Türkiye’nin üretimi ve ihracatındaki büyüklüğü bakımından özel sektörün en önemli toplu iş sözleşmesi özelliğini taşıyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) çağrısı üzerine işçi sendikaları TÜRK Metal, Öz Çelik İş ve Birleşik Metal sendikalarının temsilcileri bugün İstanbul’da yeniden bir araya geldi. MESS, 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk 6 aylık ücret artışı teklifini dördüncü kez revize ederek yüzde 73’e yükselttiğini açıkladı. Ancak işçi sendikaları teklifi yetersiz bulduklarını belirterek masadan kalktılar.

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MESS’ten yapılan açıklamada, tüm şartlar zorlanarak teklifin yüzde 73’e yükseltildiği belirtildi. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dilenen MESS’in açıklamasında, şöyle denildi:

“Bugün İşçi Sendikaları ile yaptığımız görüşmede, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için ortalama %73 oranında, içerisinde kıdem zammı da bulunan bir artış teklif ettik. Bu artış rakam sadece 6 ay içindir. Bir an önce anlaşmaya varmak amacıyla tüm koşulları zorlayarak verdiğimiz bu dördüncü teklifimiz ile birlikte, beklenen ikinci 6 aylık enflasyonu da içerecek şekilde, MESS işçisinin 1 yıllık toplam gelir artışı Mart 2024 itibariyle %125 seviyelerini geçiyor. Anlaşma olması durumunda, MESS işçisi Ocak ayında geriye dönük olarak yaklaşık brüt 70.000 TL maaş farkı alacak, Ocak 2024 maaşı ile birlikte alınacak toplam ödeme ise yaklaşık brüt 110.000 TL seviyesine ulaşacak.”

MESS’in açıklamasına göre, işveren sendikası ikinci 6 aylık dönemde beklenen TÜFE de dikkate alındığında, yıllık yaklaşık %125 artışa tekabül eden bir teklif yapmış oldu. Bu yeni teklife göre, MESS işçisinin sosyal haklarla birlikte aylık ortalama brüt kazancının 1 Mart 2024 itibariyle bayram ve izin yardımları hariç 50.000 TL seviyesinin üzerine çıkacağı belirtildi.

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MESS’in açıklamasında, “1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ilk 6 ay için %30’luk enflasyona karşılık, MESS olarak dördüncü teklifimiz ile ortalamada %73 oranında bir artış sağlıyoruz. Amacımız bir an önce tüm tarafları koruyacak şekilde anlaşmaya varmak. Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımız için elimizi taşın altına koyduk. İşverenlerimizle birlikte büyük fedakârlık yaptık. İşçilerimizi temsil eden üç işçi sendikasının da sürece aynı hassasiyet ve uzlaşmacı tavırla yaklaşmasını bekliyoruz” denildi.

TÜRK METAL SENDİKASI: TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİK

TÜRK-İŞ’e bağlı TÜRK METAL Sendikası’ndan yapılan açıklamada ise işveren tarafının 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için saat ücretlerine önce %32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5 TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif ettiği belirtildi. MESS'in teklif ettiği bu zam paketinin ortalama ücrete toplam getirisinin %73 oranında olduğu vurgulandı.

MESS’in ayrıca sosyal yardımlara 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %90 oranında zam teklif ettiği, sonraki altı aylar için ücretlere, ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifini yinelediği kaydedildi.

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TÜRK METAL’in açıklamasında “MESS sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerini masada tutmaya devam etmiştir. Heyetimiz yapılan teklifleri kabul etmeyerek görüşmeyi sonlandırmıştır” denildi.

BİRLEŞİK METAL GREV UYGULAMA KARARI ALDI

Sendikalar geçen hafta grev kararı aldılar. Sendikaların, grev kararı aldıktan sonra greve çıkılabilmesi için 60 günlük süreleri bulunuyor. Söz konusu 60 günlük süre içinde uzlaşma sağlanması halinde greve çıkılmasına gerek kalmıyor.

Ancak, DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası 60 günlük süreyi beklemeden, uzlaşma sağlanamaması halinde örgütlü olduğu 37 işyerinde 7 bin işçi için 19 Ocak Cuma gününden itibaren greve çıkma kararı aldı.

İşçi sendikaları geçtiğimiz hafta boyunca işyerlerinde mesai başlangıcında eylem yaparak vardiyaları gecikmeli başlatırken, fazla mesai yapmayacaklarını açıkladılar.

İLK 100'DEN 16 FİRMA VAR

Sözleşme, Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 16 firmayı, ilk 50 kuruluş arasında yer alan 13 firmayı kapsayacak. 2023-2025 Metal İşkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yer alacak işyerlerinden bazıları şunlar:

FORD OTOMOTİV, OYAK RENAULT, ARÇELİK, TOFAŞ TÜRK, İÇDAŞ, ÇOLAKOĞLU METALURJİ, MERCEDES BENZ TÜRK, BSH EV ALETLERİ, AYGAZ, BORÇELİK, BOSCH, TÜRK TRAKTÖR, İZMİR DEMİR ÇELİK, BORUSAN MANNESMANN, ERDEMİR ÇELİK SERVİS, BOSCH TERMOTEKNİK.