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Otomotiv ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130,000 işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçi sendikaları Tük Metal ve Birleşik Metal-İş grev kararı almıştı. Taraflar arasındaki görüşmelerin ise devam ettiği belirtilmişti.
İKİNCİ KEZ ARTIRDI
İşçi ve işveren temsilcileri uzlaşı sağlanması için bugün bir kez daha biraraya gelirken; süreçteki gelişmelerle ilgili
açıklama yapan MESS, ücret artışı teklifini ikinci kez artırdığını duyurdu. Buna göre, Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak ilk altı ay için ücret artışı teklifini yüzde 10'a çıkaran MESS, dönem enflasyonu olan yüzde 6'nın 4 puan üzerindeki yeni ücret artışı teklifini işçi sendikalarına iletti.
TÜRK METAL REDDETTİ
Türk Metal Sendikası yaptığı açıklamada, MESS'in yüzde10'luk yeni ücret zammı teklifini reddettiğini duyurdu. Türk Metal'den yapılan açıklamada, MESS'in Türk Metal'den de teklifini revize etmesini istediği belirtilerek, "Müzakere heyetimiz bu talebe MESS'in 3 yıllık sözleşme teklifi başta olmak üzere haklarımızı geriye götürecek taleplerini sürdürdükleri gerekçesiyle, MESS'in bu isteğini reddederek görüşmeyi sonlandırdı" denildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre, işçi tarafını temsil eden Türk Metal ve Özçelik-İş, sözleşmenin ilk altı ayı için yüzde 26; Birleşik Metal-İş ise yüzde 34 ücret artışı talep ediyor.
Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında grev kararının alındığı şirketler arasında Arçelik, Aygaz, Ford Otosan , Karsan , Otokar, Tofaş ve Türk Traktör gibi şirketler bulunuyor.
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