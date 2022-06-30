MESS’ten yeni nesil istihdam programı

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MESS, dünya standartlarında bir teknoloji merkezi hedefiyle kurguladığı MESS Teknoloji Merkezi (MEXT) ile genç neslin çalışma hayatına katılmasını ve Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Kamu, özel sektör ve akademi üçgeninde tasarlanan program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde, MEXT’in iş ortaklarıyla destekleniyor.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile protokolü imzalarken.

AKKOL: YAZILIMCI İSTİHDAMINA KATKI

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, konuya ilişkin açıklamasında “MESS olarak; ülkemizi, yazılım dilleri ve teknolojilerinde lider konuma getirmeyi hayal ediyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı, nitelikli bilişim uzmanı yetiştirme ve işe yerleştirme programı olmasını hedeflediğimiz MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı, bu hayal ile ortaya çıktı. Burada 3 temel hedefimiz var: Gençlerimize daha kariyerlerinin en başında yeni çağın yetkinliklerini kazandırmak; işgücümüzü, ekonomimizin dinamosu olan sanayimizin ihtiyacı olan geleceğin işlerine hazırlamak ve ülkemizin istihdamına, refahına destek vermek. Özellikle ülkemizin yazılımcı istihdamına somut katkı sağlamak en öncelikli arzumuz” ifadelerini kullandı.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol

YÜZLERCE GENCİN İSTİHDAMI HEDEFLENİYOR

Programa, üniversitelerin yazılım ile ilgili mühendislik ve sayısal bölümlerinde 3. ya da 4. sınıfta okuyan ya da yeni mezun olup henüz iş gücüne katılmamış gençler katılabiliyor.

Program kapsamında gençler, 3 ay boyunca çok yoğun tempoda ve rollere göre özelleşmiş fiziksel ve çevrimiçi eğitimler alacaklar. Ayrıca, sanayide uygulamalı projelerde yer alarak öğrendiklerini sahada, gerçek iş ortamında pekiştirme imkanı bulacaklar. Program kapsamında 2022 yılı içerisinde yüzlerce gencin istihdam edilmesi hedefleniyor.