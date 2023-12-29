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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MESS, ilk 6 ay için ücret artışı teklifini yüzde 50’ye yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        MESS, ilk 6 ay için ücret artışı teklifini yüzde 50’ye yükseltti

        Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini yüzde 50'ye yükseltti. MESS'ten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için, enflasyon yüzde 30 iken, biz aynı dönem için yüzde 50 ücret artışı teklif ediyoruz. Mart ayında beklenen ikinci 6 aylık enflasyon ile birlikte, 1 yıllık toplam gelir artışı Mart 2024 itibariyle yüzde 100 seviyelerine geliyor" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 17:30 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:30
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        MESS'ten yüzde 50 zam teklifi
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        Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında MESS üyesi 235 şirketin 450’yi aşan işyerini kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

        Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanması amacıyla, ücret artışı teklifini revize etti. MESS, 29 Aralık 2023 tarihinde revize ücret artışı teklifini, çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına iletti.

        MESS, yeni dönem için 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ilk 6 ay için yüzde 30’luk enflasyona karşılık, yüzde 35 olarak verdiği ücret artışı teklifini yüzde 50’ye yükseltti. Böylece, ikinci 6 aylık dönemde beklenen TÜFE dikkate alındığında, MESS tarafından uçtan uca yıllık yaklaşık yüzde 100 artışa tekabül eden bir teklif yapılmış oldu.

        MESS kamuoyu ile paylaştığı açıklamasında, devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi: “Toplu İş Sözleşmesi sürecini büyük bir hassasiyet içinde yürütüyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de işverenlerimizin beklentilerini dikkate alarak, ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösteriyoruz. Küresel rekabet ortamı içerisinde sektörümüzde istihdamı korurken, sürdürülebilir refahı sağlamak önceliğimiz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektörümüzün önünü açacak bir toplu iş sözleşmesini, muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamak istiyoruz. Bu kapsamda, her üç işçi sendikasının da tüm taraflar için zorlu geçen bu süreçte gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. MESS olarak, çalışma hayatına her zaman “ben değil biz” anlayışıyla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, sadece ücret değil, aynı zamanda sosyal haklara da büyük önem veriyoruz. Sektörlerde örnek gösterilen, tüm çalışanlara ücretsiz özel sağlık sigortası, çalışma arkadaşlarımızın meslek liselerinde okuyan çocuklarına koşulsuz ve karşılıksız burslar, ücretsiz eğitim ve tatil imkanları, günlük harcamalarda indirim ve nakit iade sağlayan avantaj programı gibi birçok faydayı da sunmaya devam edeceğiz.”

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