Mesleki yeterlilik belgesiyle kuyumcu olunabilecek

Kuyumculuk faaliyeti için yetki belgesi şartı aranırken, bu belgeyi mesleki yeterlilik belgesi bulunanların da almasına imkan tanındı.
Ticaret Bakanlığının, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kuyum ticareti yapabilmek için "işletme adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olma" şartı aranırken, bu belgenin alınabilmesi için kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ustalık belgesi olması gerekiyordu. Değişiklikle, mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kuyumculara da yetki belgesi verilmesi mümkün hale geldi.
Kuyumcuların, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak. Bu şarttan muafiyet sağlayan alanlar Bakanlıkça belirlenerek internet sitesinde ilan edilecek.
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına 30 Haziran'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, ustalık belgesi şartı veya mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmadan yetki belgesi verilecek.
Söz konusu şarta haiz olunduğunu gösteren belgelerden birinin 31 Aralık'a kadar Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi'ne aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.
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