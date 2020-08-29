Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatında üretime değer katan nitelikli ve mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücünün 50 bini aştığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, üretimde verimlilik ve etkinliğin artmasının, bilgi, beceri ve yetkinliklerini mesleki yeterlilik belgesi ile ispatlayan kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasıyla gerçekleşeceğine inandığını belirtti.
Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK),iş dünyası ile çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirlediğini anımsatan Selçuk, MYK'nin, bu standartlara uygun uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde yapılan kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile iş gücünün mesleki bilgisinin yanı sıra mesleki beceri ve yetkinliklerini ölçerek uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenmesini de sağladığını kaydetti.
BELGELİ İŞ GÜCÜ SAYISI 1 MİLYONU AŞTI
MYK'nin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü belgelendirmeye devam ederek bugüne kadar 50 binden fazla kadın çalışanın üretime katkı sağlamasına öncülük ettiğini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:
"2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayımız 1 milyon kişiyi aşmış durumda. 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüze 2019'da 471 bin 227 kişi daha katıldı. Bugüne kadar 969 bin 266 çalışan mesleki yeterlilik belgesine sahip oldu. Bu iş gücünün şimdilik sadece 52 bini nitelikli ve belgeli kadınlarımızdan oluşuyor. Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Hedeflerimiz doğrultusunda nitelikli ve belgeli kadınlarımızın sayısı katlanarak artacak."
Bakan Selçuk, nitelikli ve belgeli kadın iş gücünün turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri, toplumsal ve kişisel hizmetler, ticaret, tekstil, hazır giyim, deri, iş ve yönetim, ulaştırma, lojistik ve haberleşme, otomotiv, kimya, petrol, lastik ve plastik, makine gibi sektörlerde yoğunlaştığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Kadın iş gücümüzün istihdama katılacağı sektör sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve STK'larımız iş birliğinde önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz projelerle hep birlikte yürüteceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!