Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkçe-İngilizce düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgelerinin çalışanların tercihine göre Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça veya Arapça da hazırlanabileceğini bildirdi.
Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin çalışma hayatında nitelikli ve belgeli iş gücünün ehliyeti konumuna dönüştüğünü ve uluslararası akreditasyona sahip olduğunu belirtti.
Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) verilen Mesleki Yeterlilik Belgelerinin vatandaşların yurt dışında iş aramalarını kolaylaştırmak için 2019'dan itibaren Türkçe-İngilizce olarak çift dilde düzenlendiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Yurt dışı projelerde ve işletmelerde istihdam edilen vatandaşlarımızın belgeleri için yeminli tercüme hizmeti almaları zorunlu kılınıyordu. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin önüne geçmek için Mesleki Yeterlilik Kurumumuz gerekli çalışmalarını tamamladı. Mesleki Yeterlilik Belgeleri, artık çalışanların tercihine göre Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça olarak düzenlenebilecek. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama sayesinde yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın tercüme hizmeti ve noter onayı masraflarını ortadan kaldırmış oluyoruz."
"YURT DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTEYENLER İÇİN VİZEYE DÖNÜŞTÜ"
Mesleki Yeterlilik Belgesinin düzenlendiği dil sayısıyla dünyada ilk niteliğinde olduğunu vurgulayan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:
"Mesleki Yeterlilik Belgeleri, hologram ve kare barkodlu güvenlik önlemleri sayesinde taklit edilemeyecek. Ayrıca uluslararası normlara ve akreditasyon standartlarına uygun olarak dizayn edildi. Bu uygulamayla ülkemizin nitelikli ve belgeli iş gücünün dünyada serbest dolaşımı açısından önemli bir adımı atmış olduk. Bir diğer ifadeyle Mesleki Yeterlilik Belgesine getirdiğimiz bu yeni format, yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın bir bakıma vizesi haline dönüştü."
Bakan Selçuk, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile referanslandırılan Türkiye Yeterlilik Çerçevesi kapsamında düzenlenen diploma ve mesleki yeterlilik belgelerinin, AB ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde kabul edildiğine dikkati çekti.
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