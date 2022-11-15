Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1 milyonu geçti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 1 milyon 33 bine ulaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl sonu için işaret ettiği 1 milyon çırak ve kalfa hedefine ulaşıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezlerinin hedefe ulaştığını duyurmak için "Mesleki Eğitimin Güçlü Sesi" temasıyla bir film yayımladı.
Bakan Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 25 Aralık 2021'de 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldığını aktardı.
Mesleki eğitim merkezlerindeki kayıtlı öğrenci sayısının 1 milyon olması hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özer, yasal düzenleme öncesinde Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısının 159 bin olduğunu hatırlattı.
Özer, "Şu anda mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı 1 milyon 33 bin öğrencimiz bulunuyor. Türkiye'nin her noktasında artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çırak, kalfa, usta bulmayla ilgili hiçbir sorun kalmadı. Yıl bitiminde bu hedefin çok daha ötesine geçeceğiz" ifadesini kullandı.
Mesleki eğitim merkezlerinin güçlenmesinin, aynı zamanda genç işsizlik oranlarının düşürülmesine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Özer, OECD ülkelerinin performans ölçümlerinde aktif olarak kullanılan "ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin" oranıyla eğitim ve iş gücü piyasasının geçişkenlik performansını ölçen parametrelerde de iyileştirmelerin sağlanacağını kaydetti.
Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin yüzde 30'unu kadınlar oluşturuyor
Bakanlığın açıklamasına göre, mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencilerin yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor.
Mesleki eğitim merkezlerinde en çok öğrencisi olan alan yaklaşık 130 bin kişiyle güzellik ve saç bakım hizmetleri. 100 binin üzerinde öğrencisi olan diğer alanlar ise sırasıyla motorlu araçlar teknolojisi, yiyecek ve içecek hizmetleri ve moda tasarım teknolojileri oldu.
Yaş sınırı olmaksızın meslek sahibi olmak isteyen en az ortaokul mezunu herkesin başvurabildiği, 33 alan ve 182 dalda nitelikli eğitim imkanı sunan mesleki eğitim merkezlerinde 3 yıl çıraklık, 1 yıl kalfalık eğitimleri veriliyor. Çıraklar 1658, kalfalar ise 2 bin 763 lira ücret alıyor.
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