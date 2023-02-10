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Meslek lisesinde deprem bölgesi için mobil tuvalet üretiyor

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşlar için mobil tuvalet üretimi başlatıldı

Giriş: 10.02.2023 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL
Meslek lisesinde deprem bölgesi için mobil tuvalet üretiyor
AA

Okul Müdürü Halil İbrahim Akın, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu ve Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak'ın talimatıyla mobil tuvalet üretimine başladıklarını söyledi.

Bugün 13 tane çift kabinli tuvaleti tamamlamayı hedeflediklerini belirten Akın, "Günde yaklaşık 13 çift kabinli tuvalet yapmayı planlıyoruz. Çift kabinli tuvaletlerimizde su ve elektrik tesisatımız olacak. Çevresi PVC ile kaplanacak. Tamamlayacağımız tuvaletleri tıra yükleyip uygun görülen yere göndermeyi planlıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizden oluşan 6 kişi bu işi yapıyor. Üretim kapasitemiz artırılırsa öğrencilerimizin de sayısını yükseltmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Deprem bölgesindeki vatandaşların acıların bir nebze de olsa hafifletmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Akın, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Metal Teknolojisi Öğretmeni Erkan Arslan ise depremzedeler için mobil tuvaletler yaptıklarını belirterek, "Şu an imalat aşamasındayız. Öğrencilerimizle depremzedelere katkı sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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