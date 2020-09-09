Meslek lisesinde 100'ü aşkın kurum için Kovid-19 bilgilendirme materyali üretildi

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü'nde Kovid-19'a karşı uyarıcı afişler tasarlayıp baskısını yapan öğretmenler, ürünlerinin beğenilmesi üzerine aldıkları talepler doğrultusunda öğrencileriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ, AA muhabirine, gönüllülük esasına dayalı üretimle öncelikle kendi kurumlarının ihtiyacını karşıladıklarını, ardından döner sermaye kapsamında talep eden diğer okullara da ürün yaptıklarını söyledi.
Üretime başladıktan sonra çok fazla talep aldıklarını belirten Dağ, şöyle devam etti:
"Şu anda 100'ün üzerinde kamu kurumu ve özel kuruma ürettiğimiz afişlerden veriyoruz. Bir grubumuz ham maddeyle uğraşıyor, bir grubumuz üretime başladı. Öğrencilerimiz işin içinde, öğretmenleriyle beraber. Önceliğimiz çocuklarımızın mesleği öğrenmeleri. En büyük derdimiz öğrencilerimizin bu işi mutfağında öğrenmesi, aynı zamanda para kazanması. Bu doğrultuda çalışmalar çok yoğun gidiyor. İnegöl'ün taleplerine yetişmeye çalışıyoruz."
- Maske logosu tasarımı ve baskısı da yapılıyor
Bazı tasarımları kendilerinin yaptıklarını, bazılarını da Sağlık Bakanlığının belirlediği örneklere göre bastıklarını dile getiren Dağ, taleplere göre de tasarımlarının olduğunu anlattı.
Ürün kataloğu da hazırladıklarını bildiren Dağ, "Tasarım buradaki 3 öğretmen arkadaşımız tarafından yapılıyor. 3 gönüllü grafik, bir radyo-TV öğretmeni ve idarecilerimizle beraber 6-7 kişi çalışıyoruz." dedi.
Dağ, İnegöl'deki mobilyayla ilgili tematik liseyle iş birliğine giderek, sipariş edilen 900 dezenfektan aparatından 550'sini ürettiklerini bildirdi.
Okullar açıldığında çocukların kullanacağı maskelerin üzerine isim yazabileceğini söyleyen Dağ, anaokulu öğrencilerinin maskelerine her sınıfın logosunu basabileceğini belirtti.
Dağ, mesleki eğitimin hak ettiği yeri alması için çabaladıklarını, bu eğitim öğretim yılı için kontenjanlarının tamamen dolduğunu sözlerine ekledi.
- Öğrenciler aldıkları eğitimden memnun
12. sınıf öğrencisi Büşra Argun, bölümde iyi bir eğitim aldıklarını vurguladı.
Öğretmenlerinden çok şey öğrendiğini ifade eden Argun, "Baskı makinesini bilmiyordum, sora sora öğrendim. Sabah buraya çok mutlu geliyorum, akşam çok mutlu çıkıyorum. Buraya gelmemin nedeni, bir mesleğimin olmasını istiyorum. Farklı bir liseye başlamıştım, orasının bana uygun olmadığını anlayınca meslek lisesine geçtim." diye konuştu.
Aynı sınıftan Gamze Evren ise kendi tasarımlarını da afişlere yansıttıklarını, istek üzerine tasarım ve baskı yaptıklarını anlattı.
Evren, okulda bir meslek öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini ve bu alanda ilerleyeceğini dile getirdi.
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