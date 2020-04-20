Meslek lisesi öğretmenleri, yaşlılar için dezenfektan mesaisinde - KAYSERİ

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan 3 öğretmen, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinden bu yana yoğun mesai harcıyor.Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü öğretmenler, ürettikleri kolonya, sıvı sabun gibi ürünleri evde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kapı kapı gezerek ücretsiz ulaştırıyor.Mahalle muhtarının belirlediği adreslere giderek ürünleri teslim eden öğretmenler, yaşlılarla sohbet edip onlara moral veriyor.Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının verdiği izinle ortam ve el dezenfektanı ile temizlik malzemeleri ürettiklerini söyledi.Bu süreçte 280 ton ortam ve 8 ton el dezenfektanı ürettiklerini belirten Karabulut, "Bunların dışında mahalle halkımızı da gözeterek kolonya, sıvı sabun gibi ürünler de üretmekteyiz. Mahalle muhtarımızın belirlediği 65 yaş üstü kişilere bunların dağıtımını yapıyoruz." dedi.- "Onlara uzatılan her elden mutlu oluyorlar"Üretime katkı sağlayan öğrencileri uzaktan eğitim sürecinde evlerine gönderdiklerini ve dezenfektan yapmaya devam ettiklerini anlatan Karabulut, şunları kaydetti:"Kimya bölümü öğretmenlerimizle üretime devam ediyoruz. Yine eğitimcilerimizle Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü olduk ve hem üreterek hem de evde kalan büyüklerimizle yaptıklarımızı paylaşarak sürece katkı sağlıyoruz. Kapılarını çalıyoruz ve yaptığımız 750 mililitre kolonya ile 1 litrelik sıvı sabunu onlara hediye ediyoruz. Tabii bu süreçte bazı sıkıntılar da yaşıyoruz. Ürettiklerimizi içine koyduğumuz plastik madde bulmakta ve ucuz alkole ulaşmakta zorlanıyoruz."Ahi Evran Mahallesi Muhtarı Nejla Göğçam de bu süreçte meslek liselerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi.Kapılara kadar ücretsiz getirilen dezenfektan ürünlerinden mahalle sakinlerinin son derece memnun olduğunu belirten Göğçam, "Büyüklerimiz onlara uzatılan her elden mutlu oluyor. Şaşıranlar var, ücret ödemek isteyenler var. Evde kaldıkları için teşekkür ediyoruz. Tabii en büyük teşekkürü öğretmenlerimiz hak ediyor." ifadelerini kullandı.
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