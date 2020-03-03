Meslek lisesi öğrencileri güneş paneli üretti - ELAZIĞ

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri dersinde aldıkları teorik eğitimi pratiğe dökerek okul atölyesinde panel üretti.Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Fatih Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle okul laboratuvarında fotovoltatik güneş paneli yaptıklarını söyledi.Öğrencilerin teorik dersleri uygulamaya dökerek güzel projelere imza attığını ifade eden Kaya, "Türkiye'nin hiçbir okulunda yapılmayan bu projeyi öğrencilerimizle beraber çalışmaya başladık. İlk başlarda sıkıntılar yaşadık ama gün geçtikçe öğrencilerimiz bu işi gerçekleştirmeyi başardı." dedi.- Lise düzeyinde ilk üretim yapan okulOkulun sağladığı imkan dahilinde öğrencilerin 5 watt ve 10 watt fotovoltatik güneş paneli ürettiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:"Türkiye'de lise düzeyinde ilk kez fotovoltatik güneş paneli, okulumuzda üretilmeye başladı. Bu sayede öğrencilerimiz nitelikli yetişiyor. Ülkemizdeki en büyük sıkıntı, üniversite öğrencilerinin sahaya çıktıklarında kendini sanayiye, sektöre uyarlayamaması. Amacımız öğrencilerimizi nitelikli olarak mezun etmek."- "Çiçek şeklinde güneş paneli ürettik"Destek sağlanması durumunda okuldaki üretim kapasitesini büyütebileceklerine dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:"Öğrencilerin düşünüp uygulamak istediği projeleri panellerde uygulamaya çalışıyoruz. Kullanım alanlarını yaygınlaştırmak için hayatın her yerine uyarlayabilmek için çalışma yapıyoruz. Öğrencilerimizle deneme yanılma yoluyla yapıp sonuçlarını birlikte test ediyoruz. Bu şekilde farklı projeler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir kız öğrenci çiçek şeklinde panel yapalım dediğinde onunla beraber oturup çiçek şeklinde güneş paneli ürettik."Öğrenci Emircan Topdal ise eğitim sayesinde panel üretimini öğrendiklerini belirterek "Bu paneller fabrikalarda yapılıyor ama aldığımız eğitim sayesinde okuldaki atölyede kendimiz yapıyoruz. 5 ve 10 watt'lık hücreleri kendimiz birleştirerek panel yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Elif Beyza Özdoğan ise yenilenebilir enerjinin gelecekte daha çok kullanılacağını vurgulayarak "Aldığım eğitim sayesinde tek başıma oturup bir güneş paneli yapabilirim. Dışarıdan hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi panelimizi arkadaşlarımızla yapıyoruz." dedi.- "Panelleri kendimiz yapıyoruz"Vahit Taha Baş da bu alanda ülkeye katkı sunacak projelere imza atmak istediğini belirterek "Güneşten bedava ürettiğin enerjiyi istediğin her yerde kullanabilirsin. İlk başta enerji paneli yapımını öğrenirken panelleri dışarıdan alıyordum ama şimdi panelleri kendimiz yapıyoruz. Burada yaptığımız güneş panelleri ile kendi elektriğimizi üretebiliyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!