Meslek lisesi öğrencileri güneş paneli üretti - ELAZIĞ

AA

Elazığ Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri dersinde aldıkları teorik eğitimi pratiğe dökerek okul atölyesinde panel üretti.Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Fatih Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle okul laboratuvarında fotovoltatik güneş paneli yaptıklarını söyledi.Öğrencilerin teorik dersleri uygulamaya dökerek güzel projelere imza attığını ifade eden Kaya, "Türkiye'nin hiçbir okulunda yapılmayan bu projeyi öğrencilerimizle beraber çalışmaya başladık. İlk başlarda sıkıntılar yaşadık ama gün geçtikçe öğrencilerimiz bu işi gerçekleştirmeyi başardı." dedi.- Lise düzeyinde ilk üretim yapan okulOkulun sağladığı imkan dahilinde öğrencilerin 5 watt ve 10 watt fotovoltatik güneş paneli ürettiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:"Türkiye'de lise düzeyinde ilk kez fotovoltatik güneş paneli, okulumuzda üretilmeye başladı. Bu sayede öğrencilerimiz nitelikli yetişiyor. Ülkemizdeki en büyük sıkıntı, üniversite öğrencilerinin sahaya çıktıklarında kendini sanayiye, sektöre uyarlayamaması. Amacımız öğrencilerimizi nitelikli olarak mezun etmek."- "Çiçek şeklinde güneş paneli ürettik"Destek sağlanması durumunda okuldaki üretim kapasitesini büyütebileceklerine dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:"Öğrencilerin düşünüp uygulamak istediği projeleri panellerde uygulamaya çalışıyoruz. Kullanım alanlarını yaygınlaştırmak için hayatın her yerine uyarlayabilmek için çalışma yapıyoruz. Öğrencilerimizle deneme yanılma yoluyla yapıp sonuçlarını birlikte test ediyoruz. Bu şekilde farklı projeler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir kız öğrenci çiçek şeklinde panel yapalım dediğinde onunla beraber oturup çiçek şeklinde güneş paneli ürettik."Öğrenci Emircan Topdal ise eğitim sayesinde panel üretimini öğrendiklerini belirterek "Bu paneller fabrikalarda yapılıyor ama aldığımız eğitim sayesinde okuldaki atölyede kendimiz yapıyoruz. 5 ve 10 watt'lık hücreleri kendimiz birleştirerek panel yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Elif Beyza Özdoğan ise yenilenebilir enerjinin gelecekte daha çok kullanılacağını vurgulayarak "Aldığım eğitim sayesinde tek başıma oturup bir güneş paneli yapabilirim. Dışarıdan hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi panelimizi arkadaşlarımızla yapıyoruz." dedi.- "Panelleri kendimiz yapıyoruz"Vahit Taha Baş da bu alanda ülkeye katkı sunacak projelere imza atmak istediğini belirterek "Güneşten bedava ürettiğin enerjiyi istediğin her yerde kullanabilirsin. İlk başta enerji paneli yapımını öğrenirken panelleri dışarıdan alıyordum ama şimdi panelleri kendimiz yapıyoruz. Burada yaptığımız güneş panelleri ile kendi elektriğimizi üretebiliyoruz." diye konuştu.