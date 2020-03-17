Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan mesaisinde

17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde virüslere ve bakterilere karşı antibakteriyel özelliği artırılmış 2 yeni temizlik ürünü üreten meslek lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlere katkıda bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okulların temizlik ürünlerinin hızlı ve sürdürülebilir temini için üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısını artırmasının ardından okullar hem kendi hem de bulundukları illerin ihtiyacını karşılamak için kapasitelerini de artırıyor.
Bu kapsamda Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, kimya teknoloji alan şefi Ayşe Çiçek Yıldız ve öğretmenleri tarafından ürünlerin nasıl yapılacağına dair eğitim alan 48 öğrenci, okul laboratuvarında imal ettikleri konsantre ve sulandırılmış hazır hale getirilmiş hipoklorit bazlı solüsyonu kentteki okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra gelen talep doğrultusunda Düzce ve Karabük'e gönderiyor.
"Er-Kim" ismini verdikleri ürünün üretimini 30 tona çıkarmayı hedefleyen lise, dezenfektan taleplerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
- "İlin ve çevre illerin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz"
Okul müdürü Kamil Zoroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyaçları değerlendirerek, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sabun ve bulaşık deterjanı üretimine başladıklarını söyledi.
Bakanlığın belirlediği okullar arasında yer aldıkları aktaran Zoroğlu, şunları kaydetti:
"Dezenfektan ürünler üretiyoruz, hem solüsyon tarzında hem de konsantre ürün şeklinde. İlimiz ve çevre illerin dezenfekte işini ilaç olarak biz yapacağız. Ortalama günlük 2-2,5 ton bazen 3 tona kadar çıkan üretimimiz olabiliyor. Bu anlamda ilin ve çevre illerin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz."
Kimya teknolojileri alan öğretmeni Ertuğrul Önal da alan şefi ve 48 öğrenciyle temizlik malzemelerinin üretimini yaptıklarını belirterek, "Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla bize de bir görev verildi. Özel bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözeltileri ayın 13'ünden beri yapıyoruz. Şu anda 3 ilimize bu dezenfektasyonu veriyoruz. Kentimizin yanı sıra Düzce ve Karabük'ten talepleri aldık. Önümüzdeki günlerden itibaren onlara da sevk etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Önal, okulların tatil olması nedeniyle öğrencileri özel veli izniyle çağırdıklarını ve çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
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