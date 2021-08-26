Meslek liselerinin atölyelerini yenileyen SEUP projesinin ikinci fazı 57 pilot okulda başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Serkan Gür, SEUP II projesine seçilen 57 mesleki ve teknik eğitim okul müdürünün katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin, Türk ve Suriyeli öğrencilerin mesleki eğitim kapsamında uyumlu hale gelmeleri içinde yapıldığını kaydetti.
Mesleki ve teknik eğitimde en önemli konulardan birisinin teknik alt yapı eksikliği olduğunu belirten Gür, projenin birinci fazında 55 okulda 21 alanda 1187 atölyenin yenilendiğini ve bunun mesleki eğitim adına çok kıymetli bir gelişme olduğunu söyledi.
Gür, SEUP projesinin ikinci fazında 57 okulun 15 alanının destekleneceğini, bu okullarının atölyelerinin yenilenmesi ve öğrencilerin başarısının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Konuşmaların sonunda okul yöneticilerine proje hakkında bilgi verildi.
- 75 milyon avro bütçeli proje
Avrupa Birliği FRIT fonu kapsamında, KfW tarafından yönetilen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan SEUP II, okulların mesleki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi amacıyla "15 meslek alanında ekipman alımı ve atölye kurulumları", "geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk öğrencilere yönelik öğrenci destek paketleri" ve tüm bunlara ilişkin "farkındalık ve görünürlük oluşturmaya yönelik yürütülen iletişim faaliyetleri" olmak üzere 3 ana bileşenden oluşuyor.
Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP II) geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk öğrencilerin sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek, gençleri mesleki eğitime teşvik etmek için yürütülüyor.
75 milyon avro bütçeli projenin ikinci fazı, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’daki 57 okulda gerçekleştirilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!