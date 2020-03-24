Meslek liselerinden yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan malzeme

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) meslek liselerinde üretilen temizlik ve dezenfektan malzemeleri ile cerrahi maskelerin yaşlı ile bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılmasını kararlaştırdı.
Bakanlık, koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde başlattığı üretimin kapasite ve çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. MEB, temizlik malzemesi, dezenfektan, cerrahi maske ve tek kullanımlık önlük ile tulum gibi koruyucu ürünlerin üretimine ağırlık veriyor.
Bir taraftan piyasanın ihtiyaçlarını güvenilir şekilde karşılamaya çalışan meslek liseleri, diğer yandan yeni bir sosyal hizmet projesini devreye soktu.
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrenci ve öğretmenlerinin yıllardır sürdürdüğü "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesini koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden değerlendirdi ve kapsamını genişletti. Bu doğrultuda meslek liselerinde üretilen temizlik ve dezenfektan malzemeleri ile cerrahi maskelerin yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılması kararı alındı.
- Özer: "Üretim çeşitliliğimiz arttıkça bu projenin kapsamı da genişleyecek"
MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri ile yıllardan beri yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz hizmet sunduklarını anımsatarak, şunları dile getirdi:
"Bu süreçte bu projenin içeriğini değiştirdik ve üretilen temizlik malzemeleri ve maskelerin öncelikli olarak yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz ulaştırma kararı aldık. Üretim çeşitliliğimiz arttıkça bu projenin kapsamı da genişleyecek. Bu süreçte fedakarca çalışan ve projeye önemli katkılar sunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, projede yer alan ve büyük emek veren tüm yöneticilerimize, il müdürlerimize, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum."
"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 81 ilde bin 889 okul yer aldı. Bu okullarda 13 bin 217 öğretmen ve 39 bin 197 öğrencisi projeye katılarak 54 bin aileye destek oldu.
Proje kapsamında okulun bulunduğu mahallede ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerinin bölümlerinin küçük bakım ve onarımları, boya-badana, mobilya tamiri, evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyalarının tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımları, hasta ve kişisel bakıma ihtiyacı olan yaşlılara bakım ve temizlik hizmeti, kişisel bakım ve hayatlarını kolaylaştırıcı yardımlar yapılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!