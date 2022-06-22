Meslek liseleri günde 1 milyon ekmek üretecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile "Meslek liselerinden günlük 50 bin ekmek üretimi protokolü" imza törenine katıldı.
Burada konuşan Bakan Özer, salgın sürecinin çok kritik bir dönem olduğunu, bu süreçte gelişmiş ülkelerin bile maskeye erişmekte problem yaşadığını hatırlattı.
O süreçte mesleki eğitimin üretim kapasitesinin devreye girdiğini ve hızla tüm illerde vatandaşların ihtiyaç duyduğu, maskeden dezenfektana, yüz koruyucu sperlikten maske makinesine kadar tüm ürünlerin üretildiğini aktaran Özer, bu gelişmenin de aslında atıl duran bir kapasitenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini aktardı.
Milli Eğitim Bakanı Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aslında şunu da göstermiş oldu; 28 Şubat müdahalesinin aslında toplumda nasıl bir uzun vadeli bir felç etkisi yaratma niyetiyle yola çıkıldığını göstermiş oldu. Bunlar çok kritik müdahaleler, tesadüfi değil. Yani bir taraftan din öğretimiyle ilgili, bir taraftan mesleki eğitimle ilgili öyle bir müdahale yapılıyor ki önümüzdeki 10-20 yılınızı mahvediyor ve eğitim sistemini çok farklı bir noktaya taşıyor. Bugün artık sorunlardan değil, yeni hikayelerden bahsediyoruz."
1 MİLYON EKMEK ÜRETİLECEK
Mesleki eğitim okullarında ekmeğin yine buralarda yapılan makinelerde üretildiğini belirten Özer, şunları kaydetti: "Meslek liselerinde kısa sürede 15 ekmek fabrikası kurduk. Günlük üretim kapasitesini 250 bine çıkarttık, inşallah yıl sonuna kadar 1 milyona çıkaracağız. Ramazan ayında, meslek liselerimizin melek yüzlü öğrencileri tüm gariban vatandaşlarımızla buluştular, evlerinde tamir yaptıkları gibi pidelerini, ekmeklerini üreterek ücretsiz olarak evlere teslim ettiler. Yaklaşık 100 bin haneye ulaştılar. İşte üretirseniz paylaşabileceğiniz şeylerin çeşitliliği artmaya başlıyor. Üretirseniz ayakta durabiliyorsunuz. Üretirseniz diğer toplumlar, diğer ülkelere farklı şey söyleme idareniz, kapasiteniz artıyor."
"COVID GİBİ YÜZLEŞME DÖNEMLERİ OLACAK"
Bakan Özer, Gaziantep'te tarım alanında bir açılım yapacaklarının müjdesini vererek şunları söyledi: "Önümüzdeki 10 yıllar iklim değişikliğinin getirmiş olduğu kuraklık, gıda tedarik zincirlerindeki problemler tüm dünyanın Covid gibi yüzleşme dönemleri olacak. Onun için bugünden önlem alıp tarımla ilgili üretim kapasitemizi, eğitim kapasitemizi artırmak durumundayız. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığımızla çok ciddi atılım yaptık, iş birliğine girdik. Türkiye'nin her bir noktasındaki tarım alanında eğitim veren meslek liselerimizi Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yönetiyoruz. Sadece eğitimi yönetmeyeceğiz, bize ait olan arazilerdeki üretim kapasitesini de birlikte şekillendireceğiz."
Konuşmaların ardından, protokol imzalandı.
Törene, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!