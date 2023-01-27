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Meslek liseleri gelirlerini son 5 yılda yüzde 995 artırarak rekor kırdı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamındaki gelirlerini son 5 yılda yüzde 995 artırarak rekor kırdığını bildirdi

Giriş: 27.01.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Meslek liseleri gelirlerini son 5 yılda yüzde 995 artırarak rekor kırdı
Meslek liseleri gelirlerini son 5 yılda yüzde 995 artırarak rekor kırdı
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AA

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, "Meslek liselerimiz, döner sermaye kapsamında 2017'de elde ettiği 215 milyon 268 bin liralık geliri son 5 yılda yüzde 995 artışla, 2 milyar 357 milyon 755 bin liraya yükseltti. Böylece tarihi bir rekor elde etti" ifadelerini kullandı.

Döner sermaye kapsamında elde edilen gelirden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlandığına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti: "Bu üretimden aynı zamanda hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz pay alıyor. Bu kapsamda elde edilen bu gelirden 2022 yılında, öğrencilerimiz 110 milyon 552 bin, öğretmenlerimiz de 235 milyon 898 bin lira olmak üzere toplam 346 milyon 450 bin lira pay aldılar."

GELİRİNİ EN FAZLA ARTIRAN İLK 5 İL

Mesleki liselerinin döner sermaye işletmesi kapsamında 2022 yılında üretimden en fazla gelir elde eden ilk 5 ili de açıklayan Özer, 272 milyon 683 bin lira ile birinci olan İstanbul'u sırasıyla, 259 milyon gelirle Ankara, 208 milyon lira gelirle Gaziantep, 143 milyon lira gelirle Bursa ve 92 milyon 500 bin lira gelirle Konya'nın takip ettiğini bildirdi.

Bakan Özer, bu dönemde döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden okulların ise sırasıyla Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkamil Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; en fazla gelir elde eden ilk 5 alanın ise sırasıyla "yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, elektrik elektronik teknolojisi" olduğunu belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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