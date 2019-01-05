Meslek birliklerinden yapımcılara destek

Patlamış mısırlı kampanyalı bilet uygulamasında yapımcılar ile Mars Cinema Group arasında yaşanan anlaşmazlığa sinema meslek birlikleri de dahil oldu. Sinema meslek birlikleri yapımcıların haklarının korunmasını içeren yeni kanun teklifini desteklediklerini bir açıklamayla duyurdu.

Sinema meslek birlikleri olarak 21 Aralık 2018 tarihinde TMBB'ye sev edilen 5224 sayılı 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi' ile ilgili ortak görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Yönetmen, senarist. yapımcı ve tüm diğer icracı sanatçıların üyesi olduğu meslek birlikleri olarak 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi'nin 2004'de çıkan ve gümünüz ihtiyaçlarını karşılamakta çok yetersiz kalan mevcut yasaya göre birçok yenilik ve ilerleme içerdiğini düşünmekteyiz.



Uzun yıllardır sürdürülen görüşmelerin sonucunda sinema alanındaki meslek birliklerinin katılımıyla son haline getirilen bu kanun teklifinin yasallaşmasıyla sektörümüzün güçlenmesi ve kurumsallaşması açısından çok önemli bir adım atılmış olacaktır.

Sinema meslek birlikleri olarak kanun teklifini desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.



Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM)

Anadolu Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (ASİTEM)

Sinema Eser Sahipleri Meslek Birliği (BSB)

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB)

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM)

Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM)

Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR)

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP)

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAB)