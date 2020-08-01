Mesleğini yaşatmak için Türkiye'yi gezip kalay yapıyor

Bursa'da yaşayan, yaz aylarında ailesiyle, kışın ise tek başına ülkeyi karış karış gezen mesleğin son ustaları arasındaki Ercan Akgüz, yaptığı kalaylarla bakır kaplara yeniden hayat veriyor.
Bu yıl çıktığı rota kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesine ulaşan genç usta, aracında taşıdığı tezgahını kurup toz nişadır (amonyum klorür) yardımıyla kendisine getirilen bakırları kalaylayıp yenileyerek yıllarca kullanılmasını sağlıyor.
Ercan Akgüz, AA muhabirine, mesleği dedesinden öğrendiğini, babasının da iyi bir kalay ustası olduğunu anlattı.
Her yıl Biga'ya mutlaka uğradığını, burada eski müşterileri olduğunu ifade eden Akgüz, yaz aylarında ailesiyle birlikte kış aylarında ise tek başına onlarca kenti dolaştığını dile getirdi.
Akgüz, çocukluğundan bu yana kalayla iç içe olduğunu vurgulayarak, "Biga'ya mutlaka her yıl ailemle birlikte gelerek şehir merkezinde iki gün kalırım. Çocukluğumdan bu yana babamla geldiğim yerlere şimdi ailemle gelerek vatandaşın ayağına hizmeti götürerek ekmek paramı kazanıyorum. En iyisi mesleğimizi yapmak. Biz de mesleği bırakırsak kalaycılık yok olacak." diye konuştu.
- "Bayram öncesi talep arttı"
Kurban Bayramı için çok sayıda bakır kabı kalayladığını anlatan Akgüz, şöyle konuştu:
"Kalaylı bakırların bayramda kavurma yapmak için tercih ediliyor. Son günlerde işimize yani kalaylı kaplara talep arttı. Bu kaplarda yapılan yemekler, etler daha lezzetli olur. Tabii şu anda mesleği genelde yapanlar yaşı ilerlemiş kişiler. Çok az kişi kaldık. Benim gibi gençler yapmak istemiyorlar. Belki ben bu yaştaki tek kişiyim. Mesleğin içinde büyüdüm, ekmeğimi kalaycılıktan kazanıyorum."
Akgüz, kalaycılığın göründüğü kadar kolay olmadığını aktararak, "Devamlı kullanılan bir bakır kabın zehirlemeye yol açmaması için en azından yılda bir defa kalaylanması gerekiyor." ifadesini kullandı.
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