Mesleğin yok olmasından endişeli

Memleketi Denizli'nin Kale ilçesinden çocuk yaşta Muğla'ya gelen Abra, 1971'de teneke ustası ağabeyinin yanına çırak olarak girdi. Abra, 4 yıllık çıraklığın ardından kendi dükkanını açarak öğrendiği mesleğin hünerlerini sergilemeye başladı.
Yaklaşık 47 yıldır kent merkezindeki tarihi Arasta Çarşısı'nda bulunan 10 metrekarelik dükkanında çalışmaya devam eden 68 yaşındaki Abra, sac levhaları soba ve mangal borusu gibi eşyalara dönüştürerek hayatını sürdürüyor.
Kentte "Tenekeci Durmuş" olarak tanınan Abra, AA muhabirine, tenekecilik mesleğinin ilerleyen teknoloji ve doğal gazın konutlara ulaşmasıyla bitme noktasına geldiğini söyledi.
1970'li yıllarda sac sobaların çok meşhur olduğunu belirten Abra, "Emaye ya da kömür sobası çok nadirdi. Sac soba ve sac yağmur oluğu yapardım. 1998'de kalp ameliyatı geçirdikten sonra oluk işini bıraktım. Daha çok dükkanda oturmaya ve hazır malzeme satmaya başladım. Soba ve mangal borusu gibi ağır olmayan işleri yapmaya devam ediyorum." dedi.
Soba, semaver, mangal tamiratı da yaptığını aktaran Abra, yaşı ilerlediği için işlerin de ağır ilerlediğini dile getirdi.
"MAKİNELEŞME NEDENİYLE İŞLER ÇOK DÜŞTÜ"
Durmuş Ali Abra, geçmişte aranan bir meslek olan tenekeciliğin itibarının da yüksek olduğunu ifade etti.
Zamana direnmekte güçlük çeken mesleğine ilginin azaldığını kaydeden Abra, "Müşteriler zamanında dükkanın önünde 'Şunu yapıver, bunu yapıver' diye sıra beklerdi. Şimdi ise makineleşme nedeniyle işler çok düştü. Akşama kadar sadece iki ya da üç iş yapabiliyorum. Muğla'da bu işin erbabı olarak sadece 4 kişi kaldık. Mesleği devam ettirmek istiyorum ama çırak yetişmiyor. Çıraklık işi öldü." diye konuştu.
Kazancının azalmasına rağmen işini severek yapmaya devam ettiğini ifade eden Abra, "Severek yapmazsan zaten ekmek yiyemezsin. Sevmedikten sonra hayat olmaz." ifadelerini kullandı.
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