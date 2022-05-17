Mesleğin son ustası

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​​​​​​​Hatay Bulvarı'ndaki dükkanında yalnız çalışan Ökkeş Bulunmaz (62), gazetecilere, mesleğini 50 senedir severek yaptığını dile getirdi.

Mesleğe başladığımda ilçede 15 kalaycı dükkanı olduğunu hatırlatan Bulunmaz, "Şimdi bu mesleği temsil eden sadece ben varım. Tüketiciler şimdilerde krom, porselen ve çelik ürünlere yönelince bizim işlerimiz düştü haliyle. Ama ben de olan talebi karşılamaya çalışıyorum. Benden sonra muhtemelen meslek bizim ilçemizde bitecek." diye konuştu.​​​​​​​

İşlerinin büyük oranda azaldığını aktaran Bulunmaz, bu yüzden çırak da yetiştiremediğini kaydetti.