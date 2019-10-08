08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afyonkarahisar'da yaşayan Huriye Helvacı, geçen günlerde oğlu Ali Helvacı ile birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gezmeye geldi. Bir süre memleketinde kalan Helvacı, salı günü de Balçıkhisar köyündeki akrabasına gitti. Geceyi akrabasında geçiren Helvacı, 2 Ekim Çarşamba sabahı ilçe merkezindeki banka şubesinden para çekeceğini söyleyip evden ayrıldı.
Huriye Helvacı'nın geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen Ali Helvacı, polise ihbarda bulundu. Helvacı'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Ali Helvacı annesinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.
BAŞINA SERT CİSİMLE VURULUP ÖLDÜRÜLMÜŞ
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, 6 Ekim günü saat 15.00 sıralarında, kent merkezi Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir işçi, 40- 50 yaşlarında bir kadına ait ceset buldu. İhbar üzerine gelen polisin yaptığı incelemede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen cesedin, Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmaların sonucunda şüphelinin Seydi Ildız olduğunu belirledi. Yapılan baskın ile gözaltına alınan Seydi Ildız, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Seydi Ildız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Cezaevi´ne gönderildi.
PARA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI
Seydi Ildız'nın ifadesinde, Huriye Helvacı ile para nedeniyle tartışmaya başladığını, tartışmanın büyümesi üzerine kadının başına taşla vurup öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
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